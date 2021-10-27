Российский тяжеловес UFC Александр Волков на своем YouTube-канале показал, как выглядит его ужин в Абу-Даби за три дня до поединка с Марчином Тыбурой.

Ужин Волкова: рис с кебабом, салат с огурцом и свеклой, салат «Греческий», суши и роллы,фрукты, пирожные. Фото Youtube.com

«Думаю, легко все съем. Взял все, на что смотрели глаза: салатики, кебаб с рисом, суши, фрукты и сладости. Сейчас еще закажем соков, чайку попьем. Сейчас я не гоняю вес, до лимита у меня есть еще несколько килограммов (117 кг. — Прим. СЭ). Тренировки достаточно объемные, трачу много сил и энергии, калорий. Не боюсь набрать, пытаюсь делать питание сбалансированным, ем мясо, фрукты, овощи, также не могу отказать себе немного в сладостях. Я сжигаю вес очень легко, не боюсь набрать. Те, кто удивляется, почему на моем столе есть сладости, не удивляйтесь, все по плану».

Поединок Волкова и Тыбуры пройдет 30 октября на UFC 267.