Менеджер Нурмагомедова: «Хабиб на связи с президентом. Он обещал, что его отец получит лучшее лечение»

Менеджер российского бойца ММА и чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, Али Абдель-Азиз рассказал о состоянии отца спортсмена, Абдулманапа Нурмагомедова.

— Я могу подтвердить, что отец Хабиба находится в искусственной коме, — приводит ESPN слова Абдель-Азиза. — Последние несколько дней Хабиб находится на связи с президентом России, Владимиром Путиным. Он пообещал Хабибу, что его отец получит лучшее лечение. Главное послание Хабиба всему миру — оставаться дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Ранее стало известно, что состояние Абдулманапа Нурмагомедова ухудшилось. Сообщалось, что врачам пришлось подключить его к аппарату ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации, — прим. «СЭ»). Несколько дней назад Абдулманапу Нурмагомедову стало лучше, но 18 мая он опять впал в кому.