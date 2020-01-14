Менеджер Махачева: «Думаю, соперником Ислама станет боец из топ-10 рейтинга UFC»

Российский боец UFC Ислам Махачев, скорее всего, проведет следующий бой с соперником из топ-10 рейтинга легковесов UFC. Об этом «СЭ» сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

Ранее Кевин Ли (18-7) вызывал Махачева на бой. Россиянин и до этого, и после говорил, что очень хочет сразиться с Ли. Но в итоге американец выйдет против бразильца Чарльза Оливейры (28-8) 14 марта на турнире UFC в Бразилии.

— Мы сейчас не узнаем правды, — прокомментировал новость Магомедов. — На публике — в Twitter, в интервью журналистам — он (Ли) говорил одно, а что он говорил за закрытыми дверьми с матчмейкерами — это остается секретом. Хотел ли он на самом деле боя с Исламом, или просто таким образом привлекал к себе внимание, мы не знаем.

— Кто станет соперником Ислама?

— Думаю, будет кто-то из топовых соперников. Есть кандидатуры, в ближайшие недели две определимся. Это бойцы из топ-10. Мы нацеливаемся на то, чтобы Ислам провел бой 18 апреля.

На счету 28-летнего Махачева 18 побед и 1 поражение в ММА (7-1 в UFC). Он находится на 14-м месте в рейтинге легковесов UFC. Топ-10 выглядит следующим образом: 1 — Тони Фергюсон, 2- Дастин Порье, 3 — Джастин Гэтжи, 4 — Конор Макгрегор, 5 — Дональд Серроне, 6 — Пол Фелдер, 7 — Дэн Хукер, 8 — Кевин Ли, 9 — Эл Яквинта, 10 — Эдсон Барбоза. Чемпион UFC в легком весе — Хабиб Нурмагомедов.