Менеджер Хабиба назвал Конора «ревнивой проституткой»

Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца ММА, чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова раскритиковал ирландца Конора Макгрегора за его слова.

Ранее Конор назвал Хабиба трусом за отказ биться с Тони Фергюсоном. Позднее он назвал россиянина «русалочкой» в Twitter, но затем удалил сообщение.

— Хабиб никого не боится, — сказал менеджер в интервью TMZ Sport. Несомненно, он должен биться с победителем боя Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи. Он готов биться. Слова Конора? Это безумие. Сначала он просит людей оставаться дома, говорит что он тратит деньги на благотворительность, жертвует миллионы долларов. Теперь мы понимаем, что Конор — это фальшивка. Ты называешь Хабиба цыпленком за отказ от Боя с Тони, когда российское правительство запретило вылет из страны? Ты не номер один, не номер два и даже не номер три. Он ведет себя как ревнивая проститутка. Он знает, что его время прошло. Топ-3 бойца надерут ему задницу.