Менеджер: «Если не будет титульного боя, соперником Забита может стать Родригес»

Мексиканец Яир Родригес может стать следующим соперником Забита Магомедшарипова, если российский боец UFC не получит титульный бой. Об этом «СЭ» сообщил Ризван Магомедов — менеджер Магомедшарипова.

9 ноября на турние UFC Fight Night 163 в Москве 28-летний Магомедшарипов победил единогласным решением судей американца Келвина Каттара. После этого россиянин поднялся в рейтинге полулегкого веса UFC на четвертое место.

— Надо смотреть, как пройдет бой между Максом Холлоуэем и Алексом Волкановски (он состоится 14 декабря. — Прим. «СЭ»), — сказал Магомедов. — Может же быть такое, что кто-то травмируется, надолго вылетит, из-за чего придется долго ждать. Естественно, титульный бой у нас в планах, но если не получится, то Забит проведет рейтинговый бой — уже пятираундовый. Самый возможный кандидат — Яир Родригес. То есть следующий бой Забита — это или поединок за титул, или еще один претендентский бой — с Родригесом.

На счету Магомедшарипова 18 побед и 1 поражение в ММА. У 27-летнего Родригеса, занимающего шестое место в рейтинге UFC, 13 побед и 2 поражения. (Илья Андреев)

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