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Сегодня, 11:04

Макгрегор: «Я презираю правительство Ирландии!»

Виталий Косик
Корреспондент
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Конор Макгрегор.
Фото Global Look Press

Ирландский боец Конор Макгрегор раскритиковал свою страну на фоне скандала в государственной вещательной компании RTE с ложными сведениями о платежах ведущим.

«Я презираю наше правительство! Уровень коррупции в Ирландии ужасает. Нация в руинах, управляемая ящерицами! RTE — подразделение ирландского правительственного картеля. Грабят, лгут, фальшивые лицемеры! Мы вас презираем!» — написал Макгрегор в соцсетях.

Макгрегор не участвует в поединках с июля 2021 года. Тогда ирландец проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу.

Конор Макгрегор
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