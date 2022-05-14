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Сегодня, 01:02

Дэйли нокаутировал Джиакомо и завершил карьеру

Евгений Козинов
Корреспондент
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Британский боец Пол Дэйли одержал победу на турнире Bellator 281. В полусреднем весе он нокаутировал бразильца Венделла Джиакомо (9-2).

Для 39-летнего Дэйли этот бой стал последним в карьере. На его счету 43 победы, 18 поражений и 2 ничьи. У 27-летнего Джиакомо теперь 3 поражения и 9 побед.

«В настоящее время в ММА нельзя не дооценивать ни одного соперника. Все хороши, этот спорт сильно развился... Я был здесь не для того, чтобы уйти сегодня вечером, я был здесь, чтобы нокаутировать», — сказал Дейли после победы.

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