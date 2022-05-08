Чендлер о нокауте Фергюсона: «Я даже особо не тренировал этот кик, просто получился и все»

Американский боец Майкл Чендлер поделился впечатлениями от победы над соотечественником Тони Фергюсоном на UFC 274. Чендлер нокаутировал соперника фронт-киком.

«Я даже особо не тренировал этот кик, просто получился и все. Я увидел вход для этого удара, Тони очень длинный, но держит руки немного в стороне, поэтому напрашивался удар по центру снизу. Мы нарабатывали ложный тейкдаун и апперкот, но в первом раунде я сделал кое-какие ошибки.

Люди, которые смотрят этот бой дома, не поймут, каково это, когда ты проиграл так первый раунд, как проиграл я, и вернуться в бой. Тони Фергюсон сегодня был собой, и он вытащил из меня лучшее.

Мой левый глаз? Это впервые, когда меня ударили, и у меня раздвоилось зрение. Финикс! Есть ли хоть один фан в мире, кто не хочет посмотреть мой реванш с Чарльзом Оливейрой или Джастином Гэтжи?! И у меня есть еще одно имя на уме -Конор Макгрегор. Возвращайся, я хочу подраться с лучшей твоей версией в 170 фунтах!" — сказал Чендлер после боя.

На счету 36-летнего Чендлера 23 победы и 7 поражений, у 38-летнего Фергюсона 26 побед и 7 поражений.