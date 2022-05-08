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Сегодня, 07:25

Фронт-кик нокаут в бою Ченлдера и Фергюсона стал 11-м в истории UFC

Никита Горшенин
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Тони Фергюсон (слева) против Майкла Чендлера.
Фото USA Today Sports

Майкл Чендлер нокаутировал Тони Фергюсона фронт-киком на UFC 274 в Финиксе. Нокаут стал 11-м в истории промоушена данным видом удара ногой.

— Февраль 2011: Андерсон Сильва нокаутировал фронт-киком Витора Белфорта;

— Апрель 2011: Лиото Мачида нокаутировал фронт-киком в прыжке / крейн-киком Рэнди Кутюра;

— Декабрь 2012: Бен Эллоуэй нокаутировал Мануэля Родригеса;

— Август 2013: Трэвис Браун нокаутировал Алистара Оверима;

— Январь 2017: Яир Родригес нокаутировал Би Джея Пенна;

— Май 2018: Лиото Мачида нокаутировал Витора Белфорта;

— Ноябрь 2019: Магомед Анкалаев нокаутировал Дальча Лунджиамбула;

— Октябрь 2020: Александр Волков нокаутировал Уолта Харриса фронт-киком в корпус;

— Ноябрь 2020: Джина Мазани нокаутировала Рэйчел Остович фронт-киком в печень;

— Ноябрь 2021: Марлон Вера нокаутировал Фрэнки Эдгара;

— Май 2022: Майкл Чендлер нокаутировал Тони Фергюсона.

Майкл Чендлер
Тони Фергюсон
UFC
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