Фронт-кик нокаут в бою Ченлдера и Фергюсона стал 11-м в истории UFC
Майкл Чендлер нокаутировал Тони Фергюсона фронт-киком на UFC 274 в Финиксе. Нокаут стал 11-м в истории промоушена данным видом удара ногой.
— Февраль 2011: Андерсон Сильва нокаутировал фронт-киком Витора Белфорта;
— Апрель 2011: Лиото Мачида нокаутировал фронт-киком в прыжке / крейн-киком Рэнди Кутюра;
— Декабрь 2012: Бен Эллоуэй нокаутировал Мануэля Родригеса;
— Август 2013: Трэвис Браун нокаутировал Алистара Оверима;
— Январь 2017: Яир Родригес нокаутировал Би Джея Пенна;
— Май 2018: Лиото Мачида нокаутировал Витора Белфорта;
— Ноябрь 2019: Магомед Анкалаев нокаутировал Дальча Лунджиамбула;
— Октябрь 2020: Александр Волков нокаутировал Уолта Харриса фронт-киком в корпус;
— Ноябрь 2020: Джина Мазани нокаутировала Рэйчел Остович фронт-киком в печень;
— Ноябрь 2021: Марлон Вера нокаутировал Фрэнки Эдгара;
— Май 2022: Майкл Чендлер нокаутировал Тони Фергюсона.