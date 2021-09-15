Бывший претендент на пояс UFC в легком весе Майкл Чэндлер поделился ожиданиями от поединка с Джастином Гейджи.

«Я готовлюсь к 15 минутам войны, к самому сложному бою в своей жизни. Идеальный сценарий для меня — довести бомбу в челюсть или висок. Если угадывать результат, думаю, финиш будет где-то во 2-м или 3-м раунде. При этом, честно говоря, я не вижу, чтобы кто-то из нас довел другому чисто какой-то страшный удар», — сказал Чэндлер на шоу The MMA Hour.

Поединок Чэндлера и Гейджи пройдет 6 ноября на UFC 268.