Майкл Чэндлер: «Мой идеальный сценарий против Гейджи — довести бомбу в челюсть или висок»
22:56
Бывший претендент на пояс UFC в легком весе Майкл Чэндлер поделился ожиданиями от поединка с Джастином Гейджи.
«Я готовлюсь к 15 минутам войны, к самому сложному бою в своей жизни. Идеальный сценарий для меня — довести бомбу в челюсть или висок. Если угадывать результат, думаю, финиш будет где-то во 2-м или 3-м раунде. При этом, честно говоря, я не вижу, чтобы кто-то из нас довел другому чисто какой-то страшный удар», — сказал Чэндлер на шоу The MMA Hour.
Поединок Чэндлера и Гейджи пройдет 6 ноября на UFC 268.
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