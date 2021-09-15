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Чимаев извинился перед основателем АСА

22:25
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Основатель лиги АСА Майрбек Хасиев рассказал о встрече с Хамзатом Чимаевым, в ходе которой боец UFC извинился за свое недостойное поведение.

«Хамзат Чимаев приезжал ко мне в гости. Честно говоря, не ожидал от него. Он сказал, что он был неправ, и я принял эти слова. А что мне еще нужно? Это было реально, не наигранно, я это видел. Он извинился на чеченском языке. Это правильный шаг, это о многом говорит. Хамзат очень достойно себя повел, мы сфотографировались по его инициативе. Так что с Чимаевым вопрос закрыт», — сказал Хасиев на пресс-конференции.

В сентябре прошлого года критиковал Чимаева за недостойное поведение после перехода в сильнейшую лигу мира.

Свой следующий бой Чимаев проведет 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Соперник — представитель Китая Ли Джинглианг.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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