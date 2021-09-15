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Майкл Чэндлер: «У Порье есть качество, в котором ему нет равных — приканчивать раненых оппонентов»

23:00
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Бывший претендент на пояс UFC в легком весе Майкл Чэндлер уверен, что Дастин Порье победит Чарльза Оливейру.

«Они оба сбалансированные бойцы, но Порье везде немного посильнее. Оливейра прибавил в последних поединках, мы, например, не ожидали, что он настолько сильно бьет. У него хорошая ударка, он все делает по школе. Но у Порье есть особенность, в которой ему нет равных — приканчивать раненых оппонентов. Это как раз то, что не удалось мне в прошлом бою. Думаю, в 3-4 раунде Порье финиширует его», — сказал Чэндлер на шоу The MMA Hour.

Поединок Порье и Оливейры пройдет 11 декабря на UFC 269.

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Никита Горшенин все материалы автора

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