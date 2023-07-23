Том Аспиналл назвал бой мечты

Британский тяжеловес Том Аспиналл (13-3) заявил, что он мечтает подраться с экс-чемпионом UFC в полутяжелом и действующим чемпионом в тяжелом весе Джоном Джонсом (27-1).

«Джон Джонс знает о моем существовании, — сказал Аспиналл журналистам на пресс-конференции UFC Fight Night 224. — Ух-ху! Это уже сама по себе победа. Я в восторге от этого. Я хочу и дальше побеждать. Но еще одна моя цель — я хочу заставить Джона Джонса остаться и драться со мной. Это моя главная мечта.

Я думаю, что я хорошо ему подхожу. Это бой моей мечты. Я молод и свеж. Я большой, быстрый, сильный, тяжелый, что не похоже на многих его соперников, с которыми он дрался в прошлом. Я просто думаю, что я могу предложить ему что-то другое, и я думаю, что он тоже это понимает».

Аспиналл победил Марчина Тыбуру (24-8) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 22 июля на UFC Fight Night 224 в Лондоне, Великобритания.