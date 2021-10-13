Франсис Нганну: «UFC не продвигают меня. Скорее, дискредитируют»

Чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну раскритиковал промоушен за подход к назначению его поединков.

«Сразу после боя со Стипе я сказал — буду готов в июле или августе, — сказал Нганну на шоу The MMA Hour. — Тут со мной связываются UFC: «Хотим, чтобы ты подрался с Дерриком Льюисом 12 июня». Я говорю: «У меня заканчивается виза 20 мая. Мне нужно будет уехать, чтобы продлить ее. Это, кстати, ваша работа. Я не успеваю к 12 июня». Странное решение поставить меня на 12 июня. Я за два года провел два боя, а тут подрался в марте, и уже через два месяца новый бой. К чему спешка? Говорю, июль или август. Они отвечают: «Июль и август забиты». Я поехал делать визу, потом проходят месяцы, в июне они мне пишут: «Готов подраться с Льюисом 7 августа?».

Я в это время в Камеруне, и мне до сих пор не сделали визу. Говорю им об этом и напоминаю, что они сами сказали — июль и август забиты. Они отвечают: «В сентябре готов?». Я говорю, что да. Мы отправляем им письмо, что я готов драться с кем угодно 25 сентября, но на следующее утро я узнаю, что они сделали бой за временный пояс. Еще в трансляции этого турнира они использовали кусок видео из Embedded и дали понять людям, что я в отпуске, прохлаждаюсь, поэтому не дерусь сегодня здесь, в Хьюстоне. Это была чистая дискредитация меня. И они прислали мне два Extention Letter (письмо о продлении. UFC автоматически продлевает контракт на полгода, если боец отклоняет бой — Прим. «СЭ»). За то, что я «отклонил» бой 12 июня и 7 августа. Я не чувствую, что UFC заинтересован в том, чтобы продвигать меня. Скорее, они хотят дискредитировать».

27 марта Нганну нокаутировал Стипе Миочича и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. 22 января на UFC 270 камерунец проведет первую защиту титула против временного чемпиона Сирила Гана/