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Масвидаль везет пояс «самого жесткого гангстера» домой на самолете. Фото

07:26
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Американец Хорхе Масвидаль поделился новым фото в своем Twitter. Он везет домой пояс «самого жесткого гангстера» UFC. Этот титул был создан специально к турниру UFC 244, в его главном бою Масвидаль техническим нокаутом победил соотечественника Нейта Диаса.

Теперь на счету Масвидаля 35 побед и 13 поражений, у Диаса 20 выигрышей, 10 раз он уступал.

Масвидаль техническим нокаутом победил Диаса на UFC 244 и выиграл пояс BMF

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