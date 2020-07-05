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Масвидаль сдал тест на коронавирус

5 июля 2020, 17:27
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Американец Хорхе Масвидаль должен выступить в главном поединке турнира UFC 251 вместо бразильца Гилберта Бернса, заразившегося коронавирусной инфекцией. Сам Масвидаль уже сдал тест на COVID-19, сообщает MMA Junkie.

Бtрнс был снят с турнира UFC 251, он должен был встретиться с чемпионом в полусредней весовой категории американцем Камару Усманом в титульном поединке 11 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

В послужном списке 33-летнего Усмана 16 побед (8 досрочно) и одно поражение. 35-летний Масвидаль провел в смешанных единоборствах 48 боев, одержав 35 побед (18 досрочно) и потерпев 13 поражений.

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