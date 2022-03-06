Гэтжи высказался о предстоящем поединке с чемпионом UFC Оливейрой

Американский боец Джастин Гэтжи выложил новый пост в Instagram, в котором высказался о поединке с Чарльзом Оливейрой.

«Какой волшебной будет эта ночь», — написал Гэтжи.

Поединок Гэтжи и Оливейры состоится на турнире UFC 274, который пройдет в ночь на 8 мая на стадионе «Футпринт-Центр» в Финиксе (США).

Американский спортсмен в последнем бою на UFC 268 победил единогласным решением судей соотечественника Майкла Чендлера.

Оливейра 11 декабря 2022 года задушил Порье в третьем раунде поединка на UFC 269.