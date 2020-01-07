Масвидал хотел бы провести следующий бой с Макгрегором

Американец Хорхе Масвидал хотел бы провести бой против Конора Макгрегора?. Однако, только если сам ирландский боец будет заинтересован в этом поединке.

— Я бы хотел этот бой, потому что это большой денежный бой, — заявил Масвидалв шоу журналиста ESPN Ариэля Хельвани. - Это двукратный чемпион дивизиона, у него впечатляющая статистика. Так что в этом аспекте, да. Но если чувак не хочет драться, я не хулиган. Если он не хочет этого, его дело. Вы либо хотите этого, либо нет.

18 января на шоу UFC 246 в Лас-Вегасе Макгрегор проведет бой с американцем Дональдом Серроне. Поединок пройдет в полусреднем весе (до 77,1 кг), в котором выступает Масвидал. По словам Хорхе, он будет присутствовать на шоу, но не будет агрессивно себя вести по отношению к ирландцу.

2 ноября прошлого года в Нью-Йорке Масвидал победил Нейта Диаса и стал обладателем символического титула BMF. Макгрегор ранее говорил, что хотел бы отнять у Масвидала данный титул.

На счету 35-летнего Масвидала — 35 побед и 13 поражений. У 31-летнего Макрегора — 21 победа и 4 поражения.