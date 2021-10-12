Пятый номер среднего веса UFC Марвин Веттори поделился прогнозом на поединок Франсиса Нганну и Сирила Гана.

«Ган очень хорош, — сказал Веттори на YouTube-канале MMA Uncensored. — Он знает, когда избегать прямого боя, а когда действовать агрессивно. Знает, когда хватит собирать очки и нужно идти финишировать. Тяж, который дерется как боец легчайшего веса. Универсальный парень, использует много разных оружий, очень хорошо двигается. Их бой с Нганну — это что-то вроде Фьюри — Уайлдер. Я всегда в таких боях ставлю на более техничного бойца. Я считал, что Усик побьет Джошуа, Фьюри побьет Уайлдера, и сейчас думаю, что Ган победит. Я всегда за более сбалансированного бойца».

Поединок Нганну и Гана пройдет 22 января на UFC 270. Веттори 23 октября подерется с Пауло Костой на UFC Vega 41.