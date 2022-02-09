Марлон Вера: «Когда меня потрясают в бою, моя первая мысль: «Я заставлю твою маму плакать»

8-й номер легчайшего веса UFC Марлон Вера рассказал, как реагирует в бою на пропущенные удары.

«В этом бою Нурмагомедов попал по Стэмэнну в начале боя, — сказал Вера на подкасте «Theo Von». — Есть ребята, вроде Брэндона Морено — ты дашь ему по голове бейсбольной битой, и он захочет ударить по тебе еще сильнее. А когда Коди пропустил удар, он впал в панику. То же самое у него было с Джимми Риверой. Он нормально вел бой, потом Ривера хорошо попал с правой, и Коди сразу полез в борьбу. И с Нурмагомедовым он не столько хотел перевести его, сколько просто на панике не хотел больше пропускать. И эти ребята из России... Они всегда суперподготовленные. Коди запаниковал. Я же такой — если ты меня потрясешь ударом, у меня внутри идет такой сигнал: «Я заставлю твою маму плакать сегодня». Я хочу снести голову, когда по мне попали. Это все упирается в энергию. Если тебя потрясли, и ты паникуешь или смиряешься с этим, то все — соперник на шаг впереди».

6 ноября Вера нокаутировал фронт-киком Фрэнки Эдгара на UFC 268 в Нью-Йорке. Эквадорский боец на данный момент идет на серии в 18 боев со старта в UFC без досрочных поражений. Длиннее подобная серия только у Джона Джонса — его не могут удосрочить в UFC 22 боя подряд с момента дебюта.