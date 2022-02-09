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Сегодня, 20:10

Адесанья стал одним из самых высокооплачиваемых бойцов в истории ММА по новому контракту с UFC

Никита Горшенин
Корреспондент

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья подписал новое соглашение с UFC, которое значительно улучшило его финансовые условия.

«Пресс-релиз Paradigm Sports сообщает, что Израэль Адесанья подписал новый контракт с UFC на несколько боев, который сделал его одним из самых высокооплачиваемых атлетов в истории ММА», — написал в Twitter журналист TSN Аарон Бронштетер.

В ночь на 13 февраля Адесанья подерется с Робертом Уиттакером на UFC 271 в Хьюстоне.

Исраэль Адесанья
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