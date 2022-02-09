8-й номер легчайшего веса UFC Марлон Вера вспомнил свою худшую работу до начала профессиональной карьеры в ММА.

«Черт, у меня была ужасная работа, — сказал Вера на подкасте «Theo Von». -Я сидел в городской администрации и перекладывал бумажки. Там была такая будка у меня с окошком. И в окошко все передавали бумаги, документы. Юристы приходили, адвокаты, всякие прошения подавали, иски и так далее. Моей работой было просто принять бумагу и вложить ее в определенную стопку, файл. Мне за эту работу платили 300 долларов в месяц. Хотя я просто перекладывал бумажки, люди срывали на мне всю злость. «Эй, какого черта я уже третий раз приношу эти бумажки?» или «Эй, почему мое дело не рассматривают, сколько мне ходить сюда?».

Но какой с меня спрос, я здесь никто, идите к начальству и жалуйтесь. Один раз я не сдержался. Пришел какой-то адвокат крутой, нагрубил мне, отнесся, как к куску дерьма. И, уходя, кинул в меня документы. Я крикнул ему: «Пошел отсюда, мудак». Он услышал, развернулся, вернулся и зашел ко мне в будку. «Что ты сказал?». Он не знал, что я боец. Я ответил ему: «Бро, поверь мне, это будет не твой день, если мы сейчас [подеремся]». Он ничего не сделал, ушел, крикнул мне, что мне крышка и так далее. Потом он через людей сверху надавил и меня уволили. Но я был только рад уйти с этой дерьмовой работы».

6 ноября Вера нокаутировал фронт-киком Фрэнки Эдгара на UFC 268 в Нью-Йорке.