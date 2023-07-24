Марк Цукерберг получил синий пояс по бразильскому джиу-джитсу

Миллиардер Марк Цукерберг получил второй по уровню пояс в системе бразильского джиу-джитсу — синий. Предприниматель занимался под руководством известного тренера Дэйва Камарилло.

«Поздравляю Дэйва Камарилло с присвоением 5-й степени черного пояса, — написал Цукерберг в соцсетях. — Вы отличный тренер, и я многое узнал о боях и жизни, тренируясь с вами. Для меня также большая честь быть повышенным до синего пояса в команде Guerrilla San Jose».

Ранее Цукерберг и один из самых богатых людей мира Илон Маск согласились подраться друг с другом в октагоне.