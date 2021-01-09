Марат Балаев заявил, что продолжит бойцовскую карьеру

45-летний российский боец ММА Марат Балаев сообщил «СЭ», что продолжит бойцовскую карьеру.

18 декабря прошлого года Балаев бился за титул чемпиона АСА в полулегком весе и проиграл техническим нокаутом бразильцу Фелипе Фроесу. После боя Балаев объявил о завершении карьеры. Теперь он же он намерен выступать дальше.

«У меня остался один бой по контракту с АСА, и я хочу его закрыть, — сказал Балаев. — Контракт у меня хороший, а проблем куча. Конечно, финансовые проблемы нужно решить, не буду лукавить. Кое-какие задумки есть у меня на пенсию, так что нужно закрыть эту тему.

Бился, бился, бился, добился такого контракта, а потом взял и домой свалил — это неинтересно.

Немаловажный факт — поражение. Я хочу уйти на мажорной ноте. А то взяли, отоварили меня. Теперь надо выйти и ушатать. Скорее всего, следующий бой будет для меня последним. Может быть, он пройдет в 70 кг.

Сейчас меня будут ругать: «Раз сказал, что уходишь, так уходи!» Но уйти для меня — это самое легкое. Я мужчина, за мной целый корабль, а я его капитан. Отвечаю за всех — чтобы у каждого в доме были хлеб и соль".

На счету Балаева 11 побед и 3 поражения в ММА. Он был чемпионом АСВ в полулегком весе (теперь лига называется АСА). Балаев начал карьеру бойца в 37 лет после того, как вышел на свободу, пробыв в тюрьме 10 лет. (Илья Андреев)