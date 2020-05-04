Марат Балаев: «Наступающие времена напоминают девяностые»

Российский боец лиги АСА Марат Балаев поделился мнением о коронавирусе. Все соревнования в стране из-за пандемии были отменены или перенесены.

— Наступающие времена напоминают девяностые, — написал Балаев в своем Instagram. — Но мы должны быть сильными! Рано или поздно наступит белая полоса. И очень важно, насколько достойно мы перенесем черную полосу жизни.

Мне кажется, что главное — не сдаваться, быть предприимчивым и настойчивым. Все будет хорошо, главное — не сдаваться и верить в себя!

По последним данным, в мире зарегистрирован 3 494 671 случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Зафиксировано 246 475 летальных исходов из-за осложнений после заражения вирусом, 1 114 898 человек выздоровели за время пандемии.