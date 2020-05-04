Марат Балаев: «Наступающие времена напоминают девяностые»
Российский боец лиги АСА Марат Балаев поделился мнением о коронавирусе. Все соревнования в стране из-за пандемии были отменены или перенесены.
— Наступающие времена напоминают девяностые, — написал Балаев в своем Instagram. — Но мы должны быть сильными! Рано или поздно наступит белая полоса. И очень важно, насколько достойно мы перенесем черную полосу жизни.
Мне кажется, что главное — не сдаваться, быть предприимчивым и настойчивым. Все будет хорошо, главное — не сдаваться и верить в себя!
Времена наступающие напоминают девяностые .Но мы должны быть сильными !Рано или поздно наступит белая полоса .И очень важно как достойно мы перенесём чёрную полосу жизни.Главное мне кажется не сдаваться и быть предприимчивым и настойчивым .Всё будет хорошо ,главное не сдаваться и верить в себя! ? ___________________________________ #motivator #mma #balaev #maratmotivator #maratbalaev #ACA #UFC #fightnight #boxinglife #saintpetersburg #like #subscribe #osetia #spb #fightclubmotivator #alania #russia #piter #workout #boxingfamily #hardwork #work #питер #россия #спб
По последним данным, в мире зарегистрирован 3 494 671 случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Зафиксировано 246 475 летальных исходов из-за осложнений после заражения вирусом, 1 114 898 человек выздоровели за время пандемии.