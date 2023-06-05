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Мамиашвили прокомментировал смерть 16-летнего бойца ММА в турнире в Белогорске

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал смерть 16-летнего бойца ММА в турнире в Белогорске (Амурская область).

«Я не знаю, что такое ММА, и даже обсуждать не хочу. Кто-то это тиражирует и обсуждает, а для меня ММА — это не вид спорта. Я не знаю людей, которые им занимаются, не интересуюсь организацией. В нормальных видах спорта существуют четкие правила, грамотная организация и судейство в соответствии с этими правилами, а также воспитательный процесс с участием квалифицированных тренеров. Я не могу обсуждать то, что вообще не вижу. Конечно, это большая трагедия, и я выражаю соболезнования всем близким этого парня. Но, поверьте мне, это первая ласточка и серьезный повод задуматься», — приводит слова Мамиашвили MMA.Metaratings.ru.

16-летний подросток, вышедший на бой без шлема, во время поединка в Белогорске (Амурская область) пропустил сильный удар в голову. В результате он был госпитализирован и позже умер в реанимации.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/mamiashvili-o-smerti-16-letnego-boica-mma-eto-ne-vid-sporta-uveryayu-vas-eto-pervaya-lastochka-256513/
Михаил Мамиашвили
ММА
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Спортивный юрист прокомментировала смерть 16-летнего спортсмена в турнире по ММА
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