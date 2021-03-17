«Мне с ним было просто». Как Шлеменко поломал Вандерлея Силву

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал «СЭ», как в спарринге сломал ребро легенде ММА — бывшей звезде Pride и UFC бразильцу Вандерелю Силве. Ранее об этом «СЭ» сообщил ученик Шлеменко — Андрей Корешков. Случай произошел летом 2010 года. У Силвы был запланирован бой с Йошихиро Акиямой на турнире UFC 116, но из-за травмы ему пришлось отказаться от этого поединка.

— Интересная история, которую рассказал Андрей Корешков — как Вандерлей Силва в 2010 году готовился к бою в UFC...

— Ну, было. Я попадал (смеется).

— И ему пришлось сняться. Расскажите со своей стороны — как это было?

— На самом деле у меня не только с ним была история. Я еще Бабалу (прозвище Ренато Собрала) помогал готовиться. Помогал готовиться к Робби Лоулеру, потому что Лоулер левша. И я в левше стоял. Я его несколько раз просаживал по печени, и он падал в нокаут. Таких моментов было много. Но, опять же, не хочу браваду на себя набрасывать, так как это все спарринги.

— Это в любом случае интересный момент.

— Ну, Андрей ведь про себя не сказал. У нас, к сожалению, был такой момент, когда Андрей помогал мне готовиться, и я ему ребра сломал нечаянно ударом в 16-унцевой перчатке. Это был неприятный момент. Я думал, что там ничего серьезно, но оказалось, что это перелом, и Андрей, кстати, долго восстанавливался.

Вандерлей? Ну, да, были жесткие удары по нему, и ему было от них нехорошо, но при этом я не хочу, чтобы люди оценивали это так: вот ты пришел на спарринги, кому-то ты надавал, и ты все, красавец. Человек может быть уставший, человек может быть на сгонке, на диете, у него может быть какая-та цель. Иногда, знаете, у меня такая цель — постоять только в такой манере, в которой я хочу. Да, он может меня переиграть на этих моментах по очкам, или же допускается элемент случайности, когда попадаешь случайно. Но с Вандерлеем — с ним никто не стоял на тот момент.

— Он же жесткий слишком...

— Он при мне только нокаутировал многих. Чтобы вы понимали, он Фабрисиу Вердума гонял по всему залу: разбивал ему нос, доводил все до рассечения. Я сам лично это все видел, и поверьте мне, в тех спаррингах Вердум всегда пропускал, всегда получал. Вандерлей его всегда наказывал. Это было в зале Kings MMA.

Чтобы вы понимали, я с Вандерлеем стоял [в спаррингах], когда еще был зал Affliction. Потом мы стояли в Kings MMA. Открылся новый зал [Kings MMА], и они ушли из Affliction к Рафаэлю Кордейро. Он ушел, и вместе с ним вся его бригада. В этом зале они жестко стояли. С Вандерлеем мало кто стоял, потому что, ну, зачем это надо. Я видел, как он людей нокаутировал. И все.

— Но вы вышли.

— Ну, у меня так получилось, что он на меня налетел, и я его навстречу ударил. Я скажу честно, что у нас ребята потехничнее — то есть ребята из России. Хоть я и сам — несильно техничный боец, но у нас есть ребята из Дагестана — ушу-саньдаисты. И вот если с ними так же работать, как Вандерлей, то можно нарваться в спаррингах. В бою, возможно, можешь их зацепить где-то, перебить их или еще что-то, а в спарринге с Вандерлеем мне было просто, потому что я технически его переигрывал. Где-то был быстрее него. Он размахайки включит и пойдет — ну это же ничего такого. В этом случае руки поставил — и все. Большинство, кто его боялись, почему они пропускали? Они пятились к канатам, и он их забивал. Я же не пятился к канатам, а делал шаг вперед и все удары его заканчивались. Либо встречным движением, либо бил по печени, когда он включал свои размахайки — корпус то в этот момент открыт. Поэтому это так получалось.

— Не скромничайте. Вы его нокаутировали тогда?

— Скорее был нокдаун.

— То есть он согнулся?

— Он же духом то сильный. Он не показал этого. Я видел удар, но потом мы услышали, что он выбыл из боя из-за сломанных ребер. Но тебе же никто об этом не скажет. Тебе же не покажут. Вот Бабалу — да. Просаживал его, нокаутировал его. Еще со многими так же было.

На счету 36-летнего Шлеменко 59 побед и 13 поражений в ММА. Один бой с его участием был признан несостоявшимся. У Вандерлея Силвы — 35 побед, 14 поражений, одна ничья, один бой no contest. Силва — бывший чемпион Pride в весовой категории до 93 кг. Сейчас ему 44 года. Последний бой он провел в 2018 году.

(Илья Андреев)