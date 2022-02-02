Боец Максим Щербаков по прозвищу Макс Топор ответил тем, кто считает, что он за деньги сдался в бою с Максимом Новоселовым.

«Давайте разделим зрителей на взрослых и адекватных людей, которые адекватно воспринимают информацию, на диванных экспертов, которых, как вы говорите, большинство, которые не имеют никакого отношения к спорту, — сказал Щербаков «СЭ». — Да, они, может быть, так считают, потому что они никогда в жизни тяжелее килограммовой гантели ничего не поднимали. А те взрослые люди — те, кто знают Макса Новоселова и остальных, они совершенно другого мнения. У любого выступающего в ММА, поп-ММА, задайте им вопрос... Хорошо. Давайте начнем с того, кто вообще с Максом Новоселовым готов выйти? Никто. Кто с ним выйдет? Посмотрите, как он убивает людей. У него на следующий день по ММА был бой. Он там чувака забил настолько, что аж хруст стоял на весь зал. Соперник (боец из Сербии Аднан Алич. Новоселов победил нокаутом в первом раунде — Прим. «СЭ») был профессиональный, моего веса. А тут я, который на 40 кг легче него, и у меня бэкграунд — я лишь полтора года занимаюсь и 10 боев провел. А он занимается этим всю жизнь. Давайте поэтому будем разделять. Понятно, что это испытание. Я на смелости и храбрости вышел, понимая, что шансов у меня практически нет. Но я действительно хотел и думал, что, хотя бы по очкам выигрываю, двигаясь по рингу. Как-то подвигаться четыре раунда и вывести. Но ринг был не такой большой, как в бою с «Большим Папой» (Денисом Вильдановым — Прим. «СЭ»). Разные ринги были. В Самаре у нас был большой ринг, в котором можно было побегать, а тут не побегаешь».

28 января на боксерском турнире РЕН ТВ Щербаков досрочно уступил Новоселову. Ранее Макс Топор нокаутом выигрывал у Дениса Вильданова.

В раздевалке после боя с Новоселовым тренер Альберт Кармазян обвинил Щербакова в сдаче боя и избил его на глазах близких людей своего подопечного.