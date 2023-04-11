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Сегодня, 15:23

Макс Холлоуэй: «Я лучше Александра Волкановски»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион полулегкого дивизиона Макс Холлоуэй (23-7) уверен, что он сможет победить чемпиона дивизиона Александра Волкановски (25-2).

«Я уверен, что я лучше Александра Волкановски, — сказал Холлоуэй в интервью ESPN. — Если бы я так не считал, то почему я дерусь в его весовой категории? Как только ты начинаешь говорить, что он лучше тебя, ты должен завершить карьеру».

Холлоуэй встретится с Арнольдом Алленом (19-1) 15 апреля на UFC on ESPN 44 в Канзас-Сити, США.

Алекс Волкановски
Макс Холлоуэй
UFC
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