Деонтей Уайлдер: «Я бью сильнее Майка Тайсона»

Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2) рассказал, почему его удар тяжелее ударов тяжеловесов 90-х.

«Я бью сильнее! С этим не поспоришь, и в этом нет ничего плохого, — сказал Уайлдер ES News. — Я говорил Майку, что новое поколение бойцов лучше предыдущего. В этом нет никакого неуважения, потому что я уважаю бойцов старой школы.

Новое поколение должно быть лучше старого. Если этого не произойдет, то мы никогда не будем развиваться. Если ты не развиваешься, значит ты отстаешь. Я сказал Майку: «Ты проложил путь для меня, как Мухаммед Али проложил путь для тебя, и я буду прокладывать путь для тех, кто идет за мной».

Уайлдер в прошлом бою нокаутировал Роберта Хелениуса (31-4) в первом раунде. Бой состоялся 15 октября на «Барклайс-центр» в Нью-Йорке, США.