Макс Холлоуэй признался, что сказал Аллену после боя

Экс-чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй (24-7) сообщил, что Арнольд Аллен (19-2) в будущем будет претендовать на пояс чемпиона.

«Аллен — самый милый чувак на свете, бро, — сказал Холлоуэй на пресс-конференции. — ?Когда мы наносили друг другу удары, он говорил: «Извини, братан», а в перерывах между раундами он смотрел на меня, улыбался и поднимал большой палец. Черт, после этого я не мог гнать на него. Он классный чувак.

Что я сказал ему после боя? Я сказал: «Бро, ты — легенда. Ты жесткий парень и, наверное, мы встретимся с тобой в октагоне еще не раз. Не волнуйся, просто продолжай усердно тренироваться. Он ответил, что хочет приехать на Гавайи, чтобы потренироваться со мной. Может быть, но только после того, как я завершу карьеру, потому что я чувствую, что мы с ним еще подеремся».