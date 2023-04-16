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Сегодня, 10:02

Комментатор Садоков считает Пираева фаворитом в бою с Капоралем

Виктория Кравченко
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Комментатор Александр Садоков рассказал, кто, по его мнению, является фаворитом в бою россиянина Марифа Пираева и Родриго Капораля.

«Мариф Пираев — очень разносторонний боец, мы знаем, что у него очень хорошо поставлены руки. Это его выгодно отличает от бойцов ММА, поскольку наибольшую известность Пираев получил именно там. Он сейчас много времени проводит в Таиланде, думаю, у него будет очень зрелищный стиль ведения боя», — заявил Садоков РЕН ТВ.

Бойцы Пираев и Капораль сойдутся в соглавном бою в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» . Этот бой будет реваншем. Родриго уже встречался с Марифом и выиграл у него решением судей.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1095086-kommentator-sadokov-schel-piraeva-favoritom-v-boiu-s-kaporalem
ММА
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