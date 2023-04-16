Холлоуэй о победе над Алленом: «Я все еще здесь»

Экс-чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй (24-7) ответил людям, критикующим его бойцовские навыки.

«Я все еще здесь. В последнем раунде я напропускал, но сейчас я чувствую себя прекрасно, — сказал Холлоуэй UFC. — Я показал, что в нашем спорте есть уровни. Много парней только и говорили, что я слишком медленный, что я растратил свои навыки, что у меня больше нет подбородка. Но я показал людям, что меня не нужно списывать со счетов.

Нужно подождать и посмотреть, как пройдет бой за титул. Я поговорю со своим менеджером, Хантером [Кемпбеллом] и Даной [Уайтом]. Сейчас я планирую вернуться в зал".

Холлоуэй победил Арнольда Аллена (19-2) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47) 15 апреля на UFC on ESPN 44 в Канзас-Сити, США.