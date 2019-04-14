Макгрегор считает, что Порье не должен драться с Нурмагомедовым

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор поздравил американца Дастина Порье, который победил соотечественника Макса Холлоуэя на UFC 236 в бою за пояс временного чемпиона промоушена в легком весе.

По словам ирландца, следующим соперником Порье должен стать Нейт Диас. Напомним, что победитель боя получил право биться с непобежденным чемпионом легкого веса Хабибом Нурмагомедовым.

Добавим, что Макгрегор побеждал Как Порье, так и Холлоуэя. Против Диаса он провел два боя, проиграв в первом и победив во втором. В последнем бою против Нурмагомедова Макгрегор проиграл после удушающего приема.

- Невероятный главный бой. Именно так должен выглядеть поединок, - написал Макгрегор в Твиттере. - Макс, ты очень крутой. Пожалуйста, отдохни теперь. Ты настоящий воин с головы до пят. Чемпион навсегда.

Поздравляю Дастина с вожделенным титулом. Нейт - следующий, как и было запланировано.

Amazing main event fights. How fighting should be!

Max you are insanely tough!

Please rest up now young Uce, you are a warrior head to toe!

A champion FOREVER.

Congratulations Dustin on a much deserved UFC title to your career.

It is Nate next for you like previously scheduled. – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 14 апреля 2019 г.



