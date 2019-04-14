08:54 | Единоборства / ММА — ММА

Макгрегор считает, что Порье не должен драться с Нурмагомедовым

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Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор поздравил американца Дастина Порье, который победил соотечественника Макса Холлоуэя на UFC 236 в бою за пояс временного чемпиона промоушена в легком весе. 

По словам ирландца, следующим соперником Порье должен стать Нейт ДиасНапомним, что победитель боя получил право биться с непобежденным чемпионом легкого веса Хабибом Нурмагомедовым.

Добавим, что Макгрегор побеждал Как Порье, так и Холлоуэя. Против Диаса он провел два боя, проиграв в первом и победив во втором. В последнем бою против Нурмагомедова Макгрегор проиграл после удушающего приема.  

- Невероятный главный бой. Именно так должен выглядеть поединок, - написал Макгрегор в Твиттере. - Макс, ты очень крутой. Пожалуйста, отдохни теперь. Ты настоящий воин с головы до пят. Чемпион навсегда. 

Поздравляю Дастина с вожделенным титулом. Нейт - следующий, как и было запланировано.


 

 

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