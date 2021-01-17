Макгрегор рассказал о феноменальной силе удара своего 3-летнего сына

Конор Макгрегор рассказал об увлечении его сына-первенца, Конора-младшего, единоборствами.

«У него определенно уже есть навыки бойца и они будут, когда он вырастет. У него феноменальная сила в панчах, феноменальные кики, потрясающая ловкость и гибкость ног.

У моего тренера по борьбе Сергея Пикульского есть маленький сын Альберт, великолепный борец, и мой сын очень любит бороться с ним. У него естественный интерес к боевым видам, мне даже не приходится его заставлять. Он уже обученный, обладающий навыками мальчик. Если он захочет стать бойцом, я одобрю и полностью поддержу его выбор", — рассказал Макгрегор в интервью ESPN.

У Конора Макгрегора двое детей. 3-летний Конор-младший и 2-летняя Кроя. Также сейчас жена ирландца Ди Девлин беременна, и через месяц у них с Конором должен появиться на свет третий ребенок.