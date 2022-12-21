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Сегодня, 19:00

Макгрегор рассказал, как можно победить безногого бойца ММА Кларка

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Зайон Кларк.
Фото Скришот YouTube-канала «GoB Channel»

Ирландский боец Конор Макгрегор рассказал, как можно победить родившегося без ног американца Зайона Кларка.

«Замечательное выступление! Поздравляю и выражаю огромное уважение этому человеку, Зайону Кларку! ММА — это лучший вид спорта!» — написал Макгрегор в Twitter.

«Так как запрещено бить ногой [в голову], единственный способ остановить его — это нанесение нокаутирующих ударов при переводе в партер через корпус. Очень немногие на планете обладают этим навыком...» — добавил он.

В минувшие выходные Кларк дебютировал в ММА поединком против Юджина Мюррея в турнире промоушена Gladiator Challenge. Кларк победил соперника единогласным решением судей.

По понятным причинам правила боя немного изменили: Мюррей не мог бить Района ногами и коленями по голове.

Конор Макгрегор
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