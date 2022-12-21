Гончаров назвал сильнейшего тяжеловеса России

Бывший чемпион ACA в тяжелой весовой категории Евгений Гончаров назвал самого сильного тяжеловеса в России.

«Очень сильный парень — это Али Исаев. Но он давно не дрался, но у него серьезная борьба. Чемпион PFL. Есть еще много хороших ребят. Мухумат Вахаев тоже сильный. Я один из сильнейших. Силен Валентин Молдавский. Также Сергей Павлович и Александр Волков», — приводит слова Гончарова MMA.Metaratings.ru.

23 декабря Гончаров проведет поединок с Мухаматом Вахаевым в турнире ACA 150 в Москве. Первый поединок состоялся 21 февраля 2020-го, тогда Гончаров проиграл удушением в третьем раунде.