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Экс-боец UFC Шауб раскритиковал Хабиба за слова о Махачеве

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Бывший тяжеловес UFC Брендан Шауб раскритиковал Хабиба Нурмагомедова за слова о карьере Ислама Махачева.

Ранее Нурмагомедов заявил, что Махачеву следует провести 5-6 защит титула UFC в легком весе, а затем оставить спорт.

«Хабиб отступил, верно? То есть если появится парень, который может бороться и свести на нет борьбу Махачева и Хабиба, вы просто оставите спорт? Это глупо», — сказал Шауб в передаче Schaub Show. — Так чемпионы не поступают… Он [Хабиб] говорит: «Он [Махачев] должен провести столько защит титула, сколько сможет, прежде чем время настигнет его». Ты не хочешь сказать «прежде чем настигнет его игра»? Погодите, если появится кто-то, кто будет представлять угрозу, он просто уйдет на пенсию? Это полный отстой».

Следующим оппонентом Махачева станет Алекс Волкановски. Бойцы возглавят турнир UFC 284, который пройдет 11 февраля в Перте (Австралия).

Хабиб Нурмагомедов
UFC
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