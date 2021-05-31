Макгрегор пожертвовал 1 миллион долларов в фонд помощи ветеранам и их семьям
12:10
Бывший-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор пожертвовал один миллион долларов в американскую организацию The Tunnel to Towers Foundation, которая занимается помощью семьям военных и сотрудников служб быстрого реагирования, погибших при исполнении своего долга.
«Так приятно видеть, что в день памяти Конор Макгрегор пожертвовал более миллиона долларов через свою компанию Proper Whiskey», — написала представитель фонда в Twitter.
Ирландец летом проведет реванш против Дастина Порье. Бой состоится в ночь на 11 июля в Лас-Вегасе на шоу UFC 264. Это их третий поединок. В первом победил ирландец, во втором реванш взял американец.
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