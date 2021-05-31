Александр Волков рассказал, при каком условии может получить бой за титул чемпиона UFC

Российский тяжеловес UFC Александр Волков (33-8) в интервью «СЭ» выразил мнение, что может получить бой за титул чемпиона UFC, если уверенно победит Сирила Гана (8-0) из Франции. Бой между ними состоится в ночь на 27 июня на турнире UFC Fight Nights в Лас-Вегасе. Сейчас титулом чемпиона UFC в тяжелом весе владеет камерунец Франсис Нганну. Вероятно, этим летом он проведет поединок с американцем Дерриком Льюисом.

— Правильно понимаю, что победитель вашего боя будет драться за титул?

— Сейчас появились слухи о Джон Джонсе, о Льюисе, о возвращении Миочича. Конечно, думаю, что все во многом будет зависеть от того, как пройдет поединок. Если мы покажем яркий и красивый бой с нокаутом, то победитель может подраться за пояс. Очень важно, насколько уверенно пройдет этот поединок.

— Это было бы логично. Нганну летом, скорее всего, будет драться за пояс с Льюисом.

— Пока что бой с Льюисом не анонсирован, пока что спорный момент с Джонсом. Думаю, что и Миочичу полагается шанс на титульный бой или претендентский. Кто-то из нас может в будущем подраться с Миочичем. Сейчас немного непонятная ситуация. Надеюсь, что Нганну будет драться часто. Просто если выигрывает вдруг Льюис, то, думаю, он еще будет ждать до следующего года, будет чемпионом какое-то время. Для всех лучше, чтобы выиграл Нганну. Думаю, если я свой бой выиграю уверенно, то мне дадут шанс, у меня будет три победы подряд над хорошими соперниками из топ-10. Я настроен, что через бой подерусь за пояс.

(Илья Андреев)

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