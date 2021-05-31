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«Большой» Джон Маккарти получил множественные травмы из-за падения дерева

12:25
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Легендарный рефери ММА Джон Маккарти получил множественные травмы, после того как на него упало дерево.

«Итак, шесть сломанных рёбер и одно проколотое лёгкое. Так я понял, что стоит намного больше уважать лесорубов!» — написал Маккарти в Twitter.

Маккарти судил поединки UFC с 1994 года, когда промоушен проводил свой второй номерной турнир. В настоящее время 58-летний американец комментирует состязания MMA-промоушена Bellator.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/JohnMcCarthyMMA/status/1398715899276840963

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