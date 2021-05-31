«Большой» Джон Маккарти получил множественные травмы из-за падения дерева

Легендарный рефери ММА Джон Маккарти получил множественные травмы, после того как на него упало дерево.

«Итак, шесть сломанных рёбер и одно проколотое лёгкое. Так я понял, что стоит намного больше уважать лесорубов!» — написал Маккарти в Twitter.

Well, 6 broken ribs and one punctured lung later, I have figured out that lumberjacks need way more respect!!! pic.twitter.com/e2AohcpNro — Big John McCarthy (@JohnMcCarthyMMA) May 29, 2021

Маккарти судил поединки UFC с 1994 года, когда промоушен проводил свой второй номерной турнир. В настоящее время 58-летний американец комментирует состязания MMA-промоушена Bellator.