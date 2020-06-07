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Макгрегор опять объявил о завершении спортивной карьеры

08:04
Конор Макгрегор. Фото UFC
Конор Макгрегор. Фото UFC
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Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор опубликовал пост в своем Twitter. Он заявил о завершении спортивной карьеры.

— Эй, ребята, я решил уйти из боев, — написал Макгрегор. — Спасибо вам всем за удивительные воспоминания! Что за путь это был! Вот фотография меня и моей матери в Лас-Вегасе после одной из моих побед, когда стал чемпионом мира.

Выбери дом своей мечты, я люблю тебя! Что бы ты ни пожелала, это твое.

Макгрегор не в первый раз объявил о завершении карьеры. В 2016 году таким образом он оказывал давление на руководство UFC, чтобы получить реванш против Нейта Диаса. Также он делал подобное заявление в марте прошлого года.

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