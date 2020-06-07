Макгрегор опять объявил о завершении спортивной карьеры

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор опубликовал пост в своем Twitter. Он заявил о завершении спортивной карьеры.

— Эй, ребята, я решил уйти из боев, — написал Макгрегор. — Спасибо вам всем за удивительные воспоминания! Что за путь это был! Вот фотография меня и моей матери в Лас-Вегасе после одной из моих побед, когда стал чемпионом мира.

Выбери дом своей мечты, я люблю тебя! Что бы ты ни пожелала, это твое.

Hey guys I've decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it's been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it's yours ?? pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020

Макгрегор не в первый раз объявил о завершении карьеры. В 2016 году таким образом он оказывал давление на руководство UFC, чтобы получить реванш против Нейта Диаса. Также он делал подобное заявление в марте прошлого года.