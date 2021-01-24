Макгрегор не намерен завершать карьеру после нокаута от Порье

Ирландец Конор Макгрегор после поражения от американца Дастина Порье на UFC 257 отметил, что будет продолжать драться в этом году.

По его словам, простой в поединках стал одной из причин поражения.

«Мне не хватило активности в последнее время. Сказались долгие простоит. Нужно чаще выступать, — отметил Макгрегор в интервью после боя. — Если ты не достаточно активен, то и не можешь победить. Лоукики стали для меня проблемой. Они доставали, постепенно ущерб скопился и было тяжело. Мы должны сделать это еще раз. Мне необходима активность. Вы меня еще увидите в этом году. Сейчас я хочу провести время с семьей, восстановлюсь, проанализирую ошибки и вернусь».

Макгрегор был отправлен в нокаут во втором раунде.

32-летние Порье и Макгрегор ранее проигрывали чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову. Ирландец сдался после болевого приема на челюсть в четвертом раунде боя в октябре 2018 года, а американец — после удушающего приема в поединке в сентябре 2019-го. 32-летний Хабиб объявил о завершении карьеры в октябре 2020-го после третьей защиты, во втором раунде досрочно победив Джастина Гэтжи. Его рекорд — 29-0.

На неделе шоу UFC 257 глава лиги Дана Уайт передал слова Нурмагомедова после переговоров о возвращении: россиянин обещал подумать, если кто-то из четырех участников турнира его впечатлит. В со-главном бою UFC 257 американский боец Майкл Чендлер нокаутировал новозеландца Дэна Хукера и бросил вызов Конору и Хабибу.

«СЭ» вел онлайн-трансляцию турнира UFC 257.