Макгрегор намекнул на возобновление карьеры

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор намекнул на возобновление спортивной карьеры.

В своем Instagram боец опубликовал фотографию четырехлетней давности, где он готовится выйти на поединок-реванш против Нэйта Диаса. Бой завершился победой ирландца по решению судей.

«Сегодня ровно 4 года с этого дня! Я за кулисами, в ожидании выхода на один из самых важных боев в жизни. «Макгрегор против Диаса — 2». Вау! Может, будет и еще раз...», — написал у себя в Instagram Макгрегор.

В последнем поединке Макгрегор победил Дональда Серроне нокаутом. Всего у ирландца 22 победы в 26 боях.