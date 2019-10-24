Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Макгрегор: «Бой Емельяненко — Кокляев — это супер»

13:14
Теги:

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор на пресс-конференции в Москве заявил об интересе к бою тяжелоатлета Михаила Кокляева и известного российского бойца Александра Емельяненко.

— Кто второй парень? Тягает тяжести? О, отлично, супер. Это то, что люди хотят видеть. Парень взял на себя риск. Это именно то, что нужно публике. Это ключ к успеху. Слушайте, это интересно, я посмотрю, спасибо что сказали! — сказал Конор. (Михаил Потапов)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир