Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор на пресс-конференции в Москве заявил об интересе к бою тяжелоатлета Михаила Кокляева и известного российского бойца Александра Емельяненко.

— Кто второй парень? Тягает тяжести? О, отлично, супер. Это то, что люди хотят видеть. Парень взял на себя риск. Это именно то, что нужно публике. Это ключ к успеху. Слушайте, это интересно, я посмотрю, спасибо что сказали! — сказал Конор. (Михаил Потапов)