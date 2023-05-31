Махно заменит Дазаева в титульном бою с Бикревым 24 июня на турнире AMC Fight Nights

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, что российский боец Алексей Махно проведет бой против чемпиона лиги в полусреднем весе Дмитрия Бикрева 24 июня в Москве.

«Алексей Махно будет драться за титул с Дмитрием Бикревым. Алексей уже давно выступает в нашей лиге. У него были как большие победы, так и досадные поражения. Но это шанс для Махно, которым он должен воспользоваться», — приводит слова Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

33-летний Махно в своем последнем поединке, состоявшемся в сентябре 2022 года на турнире AMC Fight Nights 114, проиграл Михаилу Бондарю нокаутом во втором раунде. На его счету 25 побед и восемь поражений.

Бикрев в июле 2022 года на турнире AMC Fight Nights 113 одержал победу над Русланом Колодко раздельным решением судей. В его активе 13 побед и три поражения.