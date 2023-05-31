Хавьер Мендес назвал самый безумный подарок от Хабиба

Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес рассказал, что экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) полностью оплатил ему поездку в Дубай.

«Самый безумный подарок от Хабиба? Он оплатил мне авиабилет на самолет бизнес-классом в Дубай, поселил в очень хороших апартаментах рядом с торговым центром «Дубай Молл» и предоставил все, чего я хотел. Мы ценим друг друга. У нас связь, которая никогда не прервется», — сказал Мендес в интервью Helen Yee Sports.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гэтжи (23-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.