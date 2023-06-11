Махно хочет увидеть бой Махачев — Макгрегор

Боец AMC Fight Nights Алексей Махно поделился мыслями о потенциальных поединках Ислама Махачева после боя Чарльза Оливейры против Бенеила Дариуша.

«Если Конор Макгрегор одержит победу над Чарльзом Оливейрой, я бы хотел, чтобы Махачев провел супербой против Конора. Просто для имени, и чтобы заработать километр денег. Для этого можно даже обговаривать титул временного чемпиона, чтобы Ислам мог провести такой бой. Мне кажется, это достаточно логично. Ну что, опять с Оливерой драться? Кстати, подраться с Джастином Гейджи было бы классно. Дастин Порье не особо интересен, как по мне. Может быть, какой-нибудь другой супербой. Но точно не драться с Оливейрой, потому что он был деклассирован Исламом в первом поединке», — приводит слова Махно MMA.Metaratings.ru.

На турнире UFC 289 бразилец Чарльз Оливейра одержал победу техническим нокаутом над американцем Бенеилом Дариушем.

В октябре 2022 года в рамках UFC 280 Оливейра потерпел поражение россиянину Исламу Махачеву в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе.