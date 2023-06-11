Бадаев прокомментировал победу Аманды Нуньес над Ирен Алданой

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев прокомментировал победу Аманды Нуньес над Ирен Алданой.

«Надо отдать должное, девушки неплохо дерутся. Иногда такие бои закатывают. Хотя это зрелище на любителя. Понятно, что в бою Нуньес — Алдана интриги никакой не было. Ирен вышла на замену, ей нечего было предложить Аманде. Нуньес — величайшая женщина-боец в истории ММА. Она победила Крис Сайборг, Ронду Роузи, Холли Холм. Нуньес стала первой женщиной чемпионкой в двух весовых категориях и защитила эти титулы. Наверно, самый серьезный бой ей дала Валентина Шевченко. На протяжении стольких лет Аманда доминировала, она сделала то, чего не смогли сделать другие», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

В главном событии вечера турнира UFC 289 Аманда Нуньес одержала победу над Ирен Алданой единогласным решением судей. После победы Нуньес объявила о завершении спортивной карьеры.

Нуньес — обладательница двух поясов UFC, первый спортсмен, сумевший защитить оба пояса UFC, занимает первую строчку рейтинга лучших бойцов независимо от женской весовой категории.