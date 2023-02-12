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Сегодня, 11:32

Ислам Махачев ответил Диасу: «Он опять накурился»

Махачев прокомментировал слова Нейта Диаса его боя против Александра Волкановски
Давид Хачатрян
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Чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) прокомментировал твит экс-бойца UFC Нейта Диаса (21-13), который после боя Махачева и Александра Волкановски (25-2) написал: «Исламу надрали зад».

«Честно, я даже не хочу обсуждать этого парня. Может он опять что-то покурил, когда смотрел бой», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.
Ислам Махачев
ММА
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